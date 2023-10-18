Samsung и LG уменьшают закупки LCD-дисплеев у китайских производителей из-за нестабильности поставок и возросшей конкуренции на рынке

Лидеры южнокорейской электронной промышленности, компании Samsung и LG, объявили о своем намерении уменьшить объемы закупок LCD-панелей у китайских производителей. Основными причинами данного решения стали нестабильность поставок и желание уменьшить зависимость от китайского рынка, а также рост конкуренции с местными производителями.

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В ответ на эту ситуацию корейские гиганты планируют усилить сотрудничество с производителями из Тайваня, Японии и других южнокорейских компаний. Особое внимание Samsung и LG уделяют конкуренции с такими китайскими компаниями, как Hisense, Haier и TCL.

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Тем временем китайские производители продолжают укреплять свои позиции на рынке. Данные от Samsung показывают, что их продажи в Китае за первые полгода 2023 года составили 6,3361 трлн вон (приблизительно $4,6750 млрд), что на 38,8% меньше, чем в первом полугодии 2022 года, когда объем продаж достиг 10,3511 трлн вон.