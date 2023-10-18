Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что США поставили Украине устаревшие ракеты ATACMS без GPS-системы.

Юлиан Репке, немецкий журналист и активный сторонник Вооруженных сил Украины (ВСУ), выразил свое мнение в социальной сети Х относительно поставок ракет в Украину со стороны США. По его словам, Соединенные Штаты предоставили Украине устаревшую модификацию ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) без системы GPS.

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Основное отличие предоставленных ракет от современных аналогов заключается в наличии только классической инерциальной системы наведения, в то время как современные версии оснащены также GPS-модулями. Репке считает, что такое решение было принято из-за высокой эффективности российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способных мешать нормальной работе GPS-систем.

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«Эффективность российских РЭБ в глушении большинства вооружений с GPS-наведением стала основной причиной этого решения», — заявил Репке.