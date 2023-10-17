У израильских танков заметили антидронную защиту, используемую Россией на Украине

Израильские танки Merkava, размещенные у границы с Газой, были замечены с новым видом брони, которая отражает меняющуюся природу современных конфликтов, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов).

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На фотографиях, сделанных в воскресенье, видно, что некоторые танки Merkava были оснащены специальными металлическими крышами на верхней части своих орудий. Эти конструкции, известные как "cope cages" или "клетки справления", ранее были замечены на российской военной технике, используемой на Украине.

Эксперты полагают, что подобные "клетки" могут служить средством защиты от дронов, которые могут перевозить гранаты и другие боеприпасы. Изменение природы ведения войны связано не только с дорогостоящими крупными дронами, но и с более доступными и малогабаритными квадрокоптерами, которые используются как для разведки, так и для атак.

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Этот шаг Израиля свидетельствует о необходимости адаптации военной техники к новым вызовам, связанным с развитием беспилотных систем.