В штате Нью-Йорк представлен законопроект, который, если будет принят, обяжет всех желающих приобрести 3D-принтер провести проверку криминального прошлого.

В штате Нью-Йорк представлен законопроект, который предписывает обязательную проверку криминального прошлого для всех лиц, желающих приобрести 3D-принтер. Инициатором этой инициативы выступила сенатор Дженифер Раджкумар, и законопроект направлен на закрытие возможности использования 3D-принтеров для создания компонентов огнестрельного оружия теми, кто не имеет права законно приобретать огнестрельное оружие.

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Огнестрельное оружие, созданное с использованием 3D-печати, известное как "призрачное оружие", сложно проследить и может попасть в руки осужденных преступников, которым запрещено законно покупать огнестрельное оружие. Проверка криминального прошлого перед продажей 3D-принтеров призвана предотвратить этот потенциальный источник незаконного оружия.

Законопроект AB A8132, если будет принят, также запретит продажу 3D-принтеров лицам с криминальным прошлым, которое исключает их из числа лиц, имеющих право владеть оружием. Это предложение призвано предотвратить незаконное использование 3D-принтеров для изготовления оружия.

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Стоимость 3D-принтеров, способных создавать огнестрельное оружие, является доступной, что увеличивает риски использования "призрачного оружия".