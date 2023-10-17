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Ученые из Венского университета провели исследование, чтобы понять, как воспринимают искусство, созданное искусственным интеллектом (ИИ) по сравнению с произведениями настоящих художников. Результаты исследования выявили интересные аспекты восприятия искусства.
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В ходе эксперимента участникам предоставлялись абстрактные черно-белые картины и сообщалось, были ли они созданы человеком или сгенерированы компьютером. Респондентам предлагалось оценить картины, а также выразить свои эмоции и предположения относительно чувств автора.
Исследование показало, что у большинства участников вызывались эмоции при просмотре как ИИ-созданных картин, так и произведений искусства, созданных реальными художниками. Однако картины, созданные людьми, вызывали более сильные эмоции, даже когда информация об авторстве была неверной.
Эти результаты подтверждают, что человеческий фактор играет особую роль в искусстве и придает произведениям глубину и силу выразительности. Несмотря на это, исследование также утверждает, что ИИ-картины способны вдохновлять и вызывать эмоциональные реакции, хоть и в меньшей степени по сравнению с произведениями настоящих художников. Это подчеркивает потенциал искусственного интеллекта в мире искусства, даже если человеческое творчество остается непревзойденным.