Учёные из Венского университета провели исследование, чтобы понять, как люди воспринимают произведения искусства, созданные искусственным интеллектом.

Ученые из Венского университета провели исследование, чтобы понять, как воспринимают искусство, созданное искусственным интеллектом (ИИ) по сравнению с произведениями настоящих художников. Результаты исследования выявили интересные аспекты восприятия искусства.

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В ходе эксперимента участникам предоставлялись абстрактные черно-белые картины и сообщалось, были ли они созданы человеком или сгенерированы компьютером. Респондентам предлагалось оценить картины, а также выразить свои эмоции и предположения относительно чувств автора.

Исследование показало, что у большинства участников вызывались эмоции при просмотре как ИИ-созданных картин, так и произведений искусства, созданных реальными художниками. Однако картины, созданные людьми, вызывали более сильные эмоции, даже когда информация об авторстве была неверной.

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Эти результаты подтверждают, что человеческий фактор играет особую роль в искусстве и придает произведениям глубину и силу выразительности. Несмотря на это, исследование также утверждает, что ИИ-картины способны вдохновлять и вызывать эмоциональные реакции, хоть и в меньшей степени по сравнению с произведениями настоящих художников. Это подчеркивает потенциал искусственного интеллекта в мире искусства, даже если человеческое творчество остается непревзойденным.