Netflix начал тестирование своего облачного игрового сервиса в США, предоставляя пользователям возможность играть в игры, связанные с популярными шоу Netflix, на различных устройствах с использованием мобильного телефона в качестве контроллера. Игры доступны бесплатно для подписчиков Netflix.

Netflix продолжает свое внедрение в мир мобильных игр, начав тестирование своего облачного игрового сервиса на американском рынке. После успешного запуска в Канаде и Великобритании, компания решила расширить доступ к этому сервису исключительно для американских пользователей.

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Основной идеей сервиса является предоставление возможности играть в игры, созданные на основе популярных шоу и фильмов, доступных на Netflix. Это включает в себя шоу, такие как «Squid Game», «Wednesday», «Black Mirror», и многие другие. Кроме того, компания активно работает над разработкой игр, основанных на других известных произведениях.

Один из ключевых аспектов этого сервиса заключается в том, что игры можно играть на различных устройствах, включая телевизоры, используя мобильный телефон в качестве контроллера. Это делает процесс более доступным и удобным для пользователей Netflix.

Для абонентов Netflix игры доступны бесплатно, что делает сервис еще более привлекательным. Этот шаг также помещает Netflix в конкуренцию с другими облачными игровыми сервисами, такими как Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now, и позволяет компании расширить свое влияние в сфере мобильных игр.

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Облачные игры становятся все более популярными среди пользователей, и Netflix, будучи одной из ведущих платформ для потокового видео, стремится оставаться актуальным и разнообразить свои предложения. Этот шаг также может привести к увеличению числа пользователей, что будет выгодно для компании в долгосрочной перспективе.