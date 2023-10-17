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Mirakl
Автомобиль на солнечной энергии Stella Terra проходит испытание Сахары, преодолев 1000 км
Автомобиль на солнечной энергии, созданный студентами Технологического университета Эйндховена, прошел 1000 км через Марокко и Сахару, демонстрируя потенциал экологически чистого транспорта для длительных поездок по бездорожью.

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Первый в мире автомобиль на солнечной энергии, спроектированный для длительных поездок по бездорожью, успешно преодолел тысячу километров через Марокко и Сахару. Такой рекордным стал Stella Terra — результат труда студентов из Технологического университета Эйндховена.

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Оснащенный солнечными панелями на крыше, автомобиль способен развивать скорость до 145 км/ч. При массе в 1,2 тонны его автономность в солнечный день достигает 710 км. Наличие перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора обеспечивает работоспособность машины и при облачной погоде, однако на укороченные дистанции.

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Виссе Бос, руководитель команды Solar Team Eindhoven, отметил, что технология, вложенная в Stella Terra, опережает современный рынок на целое десятилетие. Студенты-разработчики выразили надежду на то, что их инновационный подход станет мотивацией для крупных автопроизводителей в стремлении к более устойчивым экологическим решениям.

#новости
Источник: ferra.ru
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