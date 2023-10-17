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Ученые из Китая совершили значимый прогресс в области космической технологии, успешно проведя испытания нового метода коммутации оптических сигналов. Этот инновационный подход может стать фундаментом для следующего поколения сетей связи, особенно в контексте развития 6G.
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Эксперименты с космической технологией оптического коммутатора были осуществлены в августе. Устройство, предназначенное для этого, было запущено на орбиту при помощи ракеты-носителя Y7. Главной особенностью этой технологии является ее способность передавать световые сигналы без необходимости их конвертации в электрические, фактически функционируя как оптическое зеркало.
За исследованием стояла команда из Сианского института оптики и точной механики, аффилированная с Китайской академией наук. Результаты их работы могут положить начало новому этапу в разработке космических коммуникационных систем и спутникового интернета следующего поколения.