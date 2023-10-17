Qualcomm объявил о проведении своего Snapdragon Summit с 24 по 26 октября на Гавайях, где представит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Производитель микрочипов Qualcomm анонсировал проведение своего ежегодного мероприятия Snapdragon Summit. Основное внимание на мероприятии будет уделено представлению их новейшего флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, который, по ожиданиям, станет основой для топовых смартфонов 2024 года.

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Саммит пройдет с 24 по 26 октября на живописном острове Мауи в Гавайских островах. Церемония анонса нового чипа запланирована на первый день мероприятия. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована прямая трансляция через официальный веб-сайт компании и ее социальные сети.

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Инсайдеры утверждают, что новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 базируется на 64-битной архитектуре и будет оснащен новейшими ARM-ядрами. Учитывая текущие тенденции и интерес компании к разработке искусственного интеллекта, ожидается, что новый чип принесет существенные улучшения в этой области.