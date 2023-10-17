реклама
Компания Nissan, всемирно известный автомобильный производитель, недавно представила свою новую концепцию электрического минивэна под названием "Nissan Hyper Tourer". Дизайн этой модели отличается от классических моделей Nissan, с акцентом на агрессивные и дерзкие линии, особенно на передней части автомобиля, где светодиодная полоса соединяет переднюю и заднюю части.
реклама
Внутри Hyper Tourer находится система полностью автономного вождения, что позволяет передним сиденьям вращаться на 360 градусов и ориентироваться в сторону задних сидений. Это может создать больше комфортного пространства и возможностей для общения между всеми пассажирами.
Помимо высокотехнологичных решений в сфере вождения, Nissan включила продвинутую систему искусственного интеллекта в свой новый концепт. Эта система способна анализировать различные физиологические показатели пассажиров, такие как мозговая активность, пульс, дыхание и потоотделение. На основе этих данных система может автоматически настраивать музыкальное сопровождение и освещение в салоне автомобиля, создавая оптимальную атмосферу для пассажиров.