Компания Xiaomi анонсировала свою новую операционную систему — HyperOS. Эта система заявлена как полноценная замена Android, а не просто обновленная версия их текущей оболочки MIUI.

Китайский технологический гигант Xiaomi официально анонсировал разработку новой операционной системы для мобильных устройств — Xiaomi HyperOS. Это будет не просто следующая версия фирменной оболочки MIUI, которая использовалась на устройствах компании в течение многих лет, а полностью независимая ОС.

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Глава Xiaomi Лэй Цзюнь поделился своим восхищением и уважением к историческому значению этого момента, объявив: "Сегодня — исторический день для Xiaomi. После долгих лет усердной работы, наша новая операционная система HyperOS готова представить себя миру, начиная с устройств линейки Xiaomi 14".

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Детали новой операционной системы пока держатся в секрете, но сообщается, что полная информация о ней будет представлена на презентации устройств серии Xiaomi 14, которая состоится в конце этого месяца. Первые фотографии будущих смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro уже появились в Интернете, и на них видно, как Лэй Цзюнь держит одно из этих устройств.