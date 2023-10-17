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Mirakl
Слухи о подписке Windows 12 оказались ложными
Переход Windows 12 на подписку оказался «недопониманием» — систему, как и раньше, можно будет купить одним платежом

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Последние дни Интернет гудел от разговоров о возможной подписке для Windows 12. Но, как оказалось, все эти домыслы были основаны на ошибочной интерпретации. Код, обнаруженный в предварительных версиях Windows 11 и указывающий на возможность подписки, на самом деле касался «IoT Enterprise Subscription», и не имел отношения к рядовым версиям Windows.

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Microsoft и ранее не применяла подписные модели для клиентских версий Windows, и ничего не указывает на то, что она планирует изменить эту практику. Информация подтверждает, что следующая версия ОС будет активно использовать искусственный интеллект и облачные технологии, но это не значит, что она будет предлагаться исключительно по подписке.

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Так что будущие пользователи Windows 12 могут быть спокойны: при запуске новой версии системы они не столкнутся с необходимостью оформления подписки. Более того, существует вероятность, что обновление до Windows 12 будет бесплатным, аналогично переходам с Windows 10 на Windows 11.

#новости
Источник: ferra.ru
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