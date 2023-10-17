Экс-сотрудник Samsung Display был арестован в Южной Корее за утечку технологической информации своим компаниям в Южной Корее и Китае. Его обвиняют в передаче секретов стоимостью в $300 млн.

Бывший ключевой сотрудник Samsung Display, ответственный за исследования OLED-технологий, был арестован в Южной Корее. Он обвиняется в утечке информации, стоимостью около $300 млн или 340 млрд вон, своим бизнесам, зарегистрированным как в Южной Корее, так и в Китае.

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Подозрения в его действиях возникли у Национальной разведывательной службы Южной Кореи, корейского аналога ЦРУ. Интересно, что экс-сотрудник не действовал один: с ним были связаны другие исследователи Samsung Display, которые были осуждены еще в 2021 году.

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Более того, экс-сотрудник на протяжении многих лет работал на китайскую компанию и уклонялся от правосудия, находясь в Китае. Тем не менее, его в итоге задержали за нарушение законов Южной Кореи, касающихся коммерческой тайны и антимонопольного законодательства.