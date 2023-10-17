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Опроверженные сообщения о признании спотового биткоин-ETF комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) привели к скачку рыночной активности. Недавно издание Cointelegraph, известное своими материалами по криптовалюте, опубликовало статью, утверждающую, что SEC одобрила заявку на биткоин-ETF от BlackRock, ведущей инвестиционной компании в США.
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Публикация привела к резкому росту цены биткоина, превышающему $30 тысяч. Однако вскоре Cointelegraph опроверг свою новость, сославшись на неточность источника. В результате цена биткоина упала на 8%.
В центре этого инцидента криптовалютное сообщество обвиняет издание в распространении дезинформации, а SEC предостерегает публику от веры любой информации, не исходящей непосредственно от регулятора. В своих социальных сетях комиссия подчеркнула: «Осторожно читайте информацию в Интернете. Лучший источник информации о SEC — это SEC». Некоторые критики даже полагают, что вброс был сделан намеренно.