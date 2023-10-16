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Ветеранов СВО пригласили на работу сборщиками беспилотников для российской армии
Ветеранов СВО позвали работать сборщиками дронов

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Ветеранам специальной военной операции (СВО) было предложено трудоустроиться на производство беспилотных летательных аппаратов, включая дроны-камикадзе, для нужд российской армии. Об этом сообщает информационное агентство Лента.ру, ссылаясь на Telegram-канал «Shot».

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Для вернувшихся из горячих точек бойцов открыты вакансии программистов и сборщиков беспилотных летательных аппаратов. Народный центр беспилотных систем, в дополнение к дронам-камикадзе, занимается проектированием и созданием разведывательных беспилотников, а также беспилотных курьеров, которые затем поставляются на фронт для поддержки действий российской армии.

Тем временем газета The Wall Street Journal утверждает, что Вооруженные силы Украины высказали тревогу относительно российских дронов и управляемого вооружения. Украинские войска столкнулись с трудностями при противодействии этому новому типу вооружения, которое управляется на расстоянии и применяется для уничтожения техники, важных объектов и личного состава. Большую тревогу вызывает также российское среднекалиберное оружие. В частности, речь идет о 30-миллиметровых автоматических пушках советского производства, которые могут нанести серьезный урон пехоте.

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#новости
Источник: ferra.ru
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