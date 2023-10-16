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Mirakl
NVIDIA RTX-видеокарты набирают популярность, но доходы компании снижаются
Несмотря на то что почти половина пользователей видеокарт NVIDIA выбирают модели семейства RTX, доходы игрового подразделения компании продолжают снижаться.

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Один из гигантов игровой индустрии, NVIDIA, недавно опубликовала статистические данные, которые свидетельствуют о растущей популярности её видеокарт линейки GeForce RTX. По этой информации, с каждым днем все больше геймеров и профессионалов в сфере графики предпочитают именно эти модели, и сейчас их доля среди всех видеокарт NVIDIA составляет почти половину — 47%.

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Этот рост популярности особенно заметен на фоне того, что 20% пользователей приобрели видеокарты, начиная от уровня RTX 3060 и более продвинутые. Такие выводы подтверждаются и данными последнего отчета платформы Steam - популярного сервиса для покупки и загрузки компьютерных игр.

Однако, не все новости от NVIDIA радостные. Несмотря на увеличение продаж RTX-видеокарт, общие доходы игрового подразделения компании идут на спад. Если в 2021 году компания сообщала о доходах в размере более $12 млрд, то в 2022 году этот показатель сократился до $9 млрд. Первые шесть месяцев 2023 года также не принесли улучшения ситуации, показав доход в $4,7 млрд — это меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Таким образом, несмотря на позитивные изменения в сегменте RTX-видеокарт, NVIDIA стоит перед сложностью поддержания стабильного роста доходов в игровом подразделении.

#новости
Источник: ferra.ru
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