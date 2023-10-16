Несмотря на то что почти половина пользователей видеокарт NVIDIA выбирают модели семейства RTX, доходы игрового подразделения компании продолжают снижаться.

Один из гигантов игровой индустрии, NVIDIA, недавно опубликовала статистические данные, которые свидетельствуют о растущей популярности её видеокарт линейки GeForce RTX. По этой информации, с каждым днем все больше геймеров и профессионалов в сфере графики предпочитают именно эти модели, и сейчас их доля среди всех видеокарт NVIDIA составляет почти половину — 47%.

реклама

Этот рост популярности особенно заметен на фоне того, что 20% пользователей приобрели видеокарты, начиная от уровня RTX 3060 и более продвинутые. Такие выводы подтверждаются и данными последнего отчета платформы Steam - популярного сервиса для покупки и загрузки компьютерных игр.

Однако, не все новости от NVIDIA радостные. Несмотря на увеличение продаж RTX-видеокарт, общие доходы игрового подразделения компании идут на спад. Если в 2021 году компания сообщала о доходах в размере более $12 млрд, то в 2022 году этот показатель сократился до $9 млрд. Первые шесть месяцев 2023 года также не принесли улучшения ситуации, показав доход в $4,7 млрд — это меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, несмотря на позитивные изменения в сегменте RTX-видеокарт, NVIDIA стоит перед сложностью поддержания стабильного роста доходов в игровом подразделении.