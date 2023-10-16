Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Epic Games сохранит традицию: бесплатные игры и в 2024 году
Несмотря на недавние перестановки в штате, Epic Games планирует сохранять традицию раздачи бесплатных игр в 2024 году.

реклама

Компания Epic Games, известная своей платформой Epic Games Store, подтвердила, что и в 2024 году продолжит практику бесплатной раздачи игр пользователям. Эта инициатива приобрела большую популярность среди геймеров и помогла привлечь множество новых пользователей к сервису.

реклама

Стоит отметить, что решение о продолжении раздачи игр было принято на фоне недавних изменений внутри компании. Epic Games уволила около 16% своего штата и завершила сотрудничество с Сергеем Галёнкиным, который до этого занимал позицию директора цифрового магазина Epic Games Store.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на внутренние изменения, компания продолжает стремиться к расширению своей клиентской базы и удержанию текущих пользователей, предоставляя им качественный контент бесплатно.

#новости
Источник: ferra.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
7
Линейка Galaxy S24 выйдет в следующем году и раньше намеченной даты
+
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
Готовые игровые ПК с процессором Intel Core i9-14900K появились на Newegg
2
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
26
Microsoft выплачивает вознаграждение в размере до 15 000 долларов тем, кто нашел уязвимость Bing AI
+
Apple подала в суд на компанию Ecoapple из РФ и требует изменить название и убрать яблоко с логотипа
14
ЗРК «Полимент-Редут» получил противокорабельную функцию
3
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
10
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
1
Криптовалютный кошелек Metamask удалён из AppStore
+
Армия обороны Израиля сообщила о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа
7
Эпоха Су-25 в Украине подходит к концу – РФ методично добивает оставшиеся истребители «Ланцетами»
2
Toyota заключила соглашение о серийном производстве твердотельных батарей для электромобилей
+
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
Приложение MetaMask было удалено из AppStore
+
Продажи жёстких дисков в 2023г увеличились в 4 раза – почему HDD не уходят с рынка, а спрос растёт
8
Применение технологий ИИ будет потреблять столько же электроэнергии, сколько небольшая страна
4
Энтузиаст оснастил RTX 4080 двухслотовым кулером
+
Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
+

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
203
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
11
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
5
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
37
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
37
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
9
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
16
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
16:57
Ватники и турбопариоты не могут ошибаться, отвечая с диванов
Су-34 поразил ремонтный цех ВСУ с иностранными специалистами и западной военной техникой
Апшеронский скакел
16:54
Ты шо! Лучше за клавой в тепле!
Су-34 поразил ремонтный цех ВСУ с иностранными специалистами и западной военной техникой
Truth Seeker
16:43
И ещё, только по открытым источникам уже погибло около 34к российских солдат, и это только минимальная оценка. Кстати, это больше чем потери в обеих Чеченских войнах и в Афганистане «Медиазона» совме...
Путин: потери Украины в ходе контрнаступления в восемь раз превышают российские
Truth Seeker
16:39
А зачем РФ могилизацию проводило, если "потерь нет"? 1 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сославшись на данные Генштаба ВСУ заявил, что с начала войны погибли от 10 до 13...
Путин: потери Украины в ходе контрнаступления в восемь раз превышают российские
Truth Seeker
16:36
#новости 3080 ti
Комитет ГД одобрил проект о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Anakeen
16:34
Чумбал пилит свои статьи в одну каску - получается еще хуже.
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
El Grechko
16:34
Какой там нафиг записи в сутки? Ресурс ссдшника в записанных байтах измеряется. Что там левый канал нашёл меня вообще не волнует, даже если они не от балды написали. Если производитель не указал ресур...
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
wooopggabg
16:25
84 градуса на видяхе, что-то горячо ей
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
A_K_
16:24
Вентилятор правильно поставили, а вот в то другое место нужно ставить огнетушитель.
Cougar выпустила специальное игровое кресло, которое помогает предотвратить потливость спины
Александр Олейников
16:18
И самокатчики пересядут )
Китайский "EH216-S" официально является первым в мире сертифицированным автономным воздушным такси
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем