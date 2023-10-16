Несмотря на недавние перестановки в штате, Epic Games планирует сохранять традицию раздачи бесплатных игр в 2024 году.

Компания Epic Games, известная своей платформой Epic Games Store, подтвердила, что и в 2024 году продолжит практику бесплатной раздачи игр пользователям. Эта инициатива приобрела большую популярность среди геймеров и помогла привлечь множество новых пользователей к сервису.

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Стоит отметить, что решение о продолжении раздачи игр было принято на фоне недавних изменений внутри компании. Epic Games уволила около 16% своего штата и завершила сотрудничество с Сергеем Галёнкиным, который до этого занимал позицию директора цифрового магазина Epic Games Store.

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Несмотря на внутренние изменения, компания продолжает стремиться к расширению своей клиентской базы и удержанию текущих пользователей, предоставляя им качественный контент бесплатно.