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Компания Xiaomi выпустила инновационную ручку MIJIA Dictionary Pen, которая может не только писать, но и сканировать текст благодаря интегрированной камере. Представленное устройство стоит около $96, что сравнимо с ценой доступного смартфона.
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Основная особенность ручки — лазерный сканер, который способен преобразовать изображения, даже многострочные и полностраничные, в цифровой текст. Этот текст затем можно легко делиться или редактировать в различных приложениях, отправлять на печать или пересылать на другие устройства.
Еще одно преимущество MIJIA Dictionary Pen — возможность голосового перевода текста. Благодаря двойному микрофону и встроенным алгоритмам шумоподавления, ручка обеспечивает высококачественную запись. А её встроенные функции многоязычного перевода поддерживают такие языки как английский, китайский, японский, корейский, русский, немецкий и многие другие.