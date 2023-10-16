Российские Вооруженные силы разрабатывают новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 на замену моделям Ан-26 и Ан-72. Новый самолет будет оборудован турбореактивными двигателями и сможет эксплуатироваться на неподготовленных аэродромах.

В рамках российской программы обновления авиационного парка Вооруженных сил страны запланировано создание нового легкого военно-транспортного самолета. Ил-212 предназначен для замены устаревших моделей Ан-26 и Ан-72.

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Как утверждает источник, на основе проекта Ил-112В будет создана модифицированная модель с маркировкой Ил-212. Основное отличие нового самолета — установка турбореактивных двигателей ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Интересной особенностью конструкции станет размещение двигателей над крылом, аналогичное Ан-72. Это позволит Ил-212 без проблем взлетать и приземляться на неподготовленных и грунтовых аэродромах.

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Несмотря на замену двигателей, многие элементы самолета останутся без изменений: бортовое оборудование, авионика и фюзеляж будут адаптированы из Ил-112В, что упростит процесс перехода на новый тип воздушного судна для экипажей. Вместе с тем, планируются модернизации в моторном отсеке, крыле, системах шасси, топливоподачи и гидравлики.