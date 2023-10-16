Microsoft приняла решение исключить некоторых участников из программы Windows Insider из-за утечек информации о новых функциях системы.

Microsoft решительно подходит к вопросу утечек информации о новых функциях своей операционной системы. Недавно компания исключила из программы Windows Insider нескольких участников за нарушение правил конфиденциальности.

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Программа Windows Insider создана для активного сообщества пользователей, которые готовы тестировать новые возможности Windows до их официального релиза. Часть участников, нарушая условия программы, стали публиковать детали о новых функциях в публичном доступе.

Один из таких участников, разработчик FireCube, был исключен из программы после того, как опубликовал статью о том, как использовать инструмент ViveTool для активации новой функции Windows Copilot. Еще один экс-участник, Rafael Rivera, заметил, что Microsoft регулярно контактировала с ним из-за утечек информации, хотя он утверждал, что публиковал только данные из общедоступных источников.

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Компания Microsoft делает упор на сохранение конфиденциальности и интегрирование обратной связи от участников Windows Insider, чтобы улучшать продукт. Однако несоблюдение правил участия может привести к исключению из программы.