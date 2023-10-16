Сравнительное тестирование показало схожую производительность Windows 11 и Linux в популярных играх. Результаты подчеркивают растущую роль Linux в игровой индустрии благодаря усилиям компании Valve

Недавно группа энтузиастов из PC Games Hardware провела сравнительное тестирование Windows 11 и Linux на примере популярных современных игр. Результаты показали, что обе операционные системы демонстрируют схожие показатели производительности, делая выбор между ними в контексте игрового опыта менее очевидным.

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Команда использовала для тестов мощную игровую систему, оснащенную процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой Radeon RX 6800 XT и 16 ГБ оперативной памяти. При этом обе операционные системы, Windows 11 Professional и Nobara Linux 38, были установлены на одном ПК в режиме двойной загрузки.

Среди выбранных игр для тестов были такие хиты, как Cyberpunk 2077, Diablo 4, Red Dead Redemption 2, God of War и другие. В ходе исследования выяснилось, что Windows 11 показывает незначительное преимущество в среднем FPS в 7 из 11 игр, в то время как Nobara Linux 38 лидирует в оставшихся четырех. В большинстве случаев различия в показателях не превышали 10%.

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Такие результаты подтверждают растущую популярность Linux как игровой платформы, особенно благодаря усилиям Valve и их продуктам, таким как Steam, Steam Play и Proton. Эти данные указывают на то, что Linux становится все более привлекательной альтернативой для геймеров, искомой помимо Windows.