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В России команда «ЛизаАлерт» применяет передовые технологии, включая нейросети, для поиска людей, пропавших в дикой природе. Теперь спасатели используют дроны для съемки местности, а искусственный интеллект анализирует полученные изображения на предмет следов пропавших.
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Такой подход стал первым в мире применением нейросетей для гражданских поисковых миссий. Раньше команда проводила поиски в основном вручную, что было времязатратным и менее эффективным. Введение ИИ позволит быстрее и точнее определять местоположение пропавших, что в конечном итоге может спасать жизни.
Внедрение этой технологии подчеркивает возможности использования современных инноваций в области гуманитарной помощи и спасательных операций.