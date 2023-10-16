Компания Caviar представила лимитированную коллекцию iPhone UFO, в которой используются фрагменты метеоритов и авиационный титан. Серия включает модели с изображениями пришельцев и космических пейзажей.

Компания Caviar, известная своими роскошными версиями смартфонов, представила к Хэллоуину коллекцию iPhone под названием UFO. Главной особенностью новинки является использование авиационного титана и фрагментов древних метеоритов.

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Один из самых интересных представленных моделей, Alien, привлекает внимание рельефным изображением пришельца. Глаза этого изображения украшены кусочками 7-миллиардолетнего метеорита Мурчисон. Но она будет доступна лишь немногим: выпущено всего 15 экземпляров по цене от $7,3 тыс.

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Другие модели этой серии также вдохновлены космосом. Например, Astral декорирован изображением Млечного пути и украшен осколками метеоритов с Марса и Луны. Starship, ценой от $7 тыс, и Astral, стоимостью от $8,4 тыс, также имеют ограниченное количество экземпляров - 99 и 24 соответственно. Покупатели могут выбирать из разных версий iPhone и разного объема памяти.