Зря все хоронят жесткие диски (HDD). У медленных накопителей начинается эпический расцвет в эпоху засилья твердотельных накопителей (SSD)

Рынок жестких дисков (HDD), который казался уходящим в прошлое в свете растущей популярности твердотельных накопителей (SSD), готов к неожиданному восходу. Прогнозируется, что продажи HDD будут увеличиваться на 12% в год в течение ближайших 10 лет, достигая в 2023 году общемирового объема в размере примерно $127 миллиардов. Подобный подъем рынка HDD объясняется несколькими факторами, включая кибератаки, интерес к оффлайн-хранению данных и инвестиции от основных производителей HDD.

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Одним из ключевых стимулов для возрождения интереса к HDD стали растущие масштабы и количество кибератак в России и по всему миру. Компании и даже обычные пользователи все чаще становятся жертвами атак, и в этой связи возникает потребность в надежных методах хранения данных. Важным аспектом является оффлайн-хранение данных, что подразумевает отсутствие подключения к интернету, и в этом контексте жесткие диски становятся более привлекательными, поскольку они предоставляют дополнительный слой безопасности.

Кроме того, множество компаний и организаций предпочитают использовать HDD для долгосрочного хранения резервных копий и архивов данных. Эти накопители пока остаются более доступными по цене в сравнении с их современными аналогами в виде SSD. Несмотря на некоторые технические недостатки по сравнению с SSD, HDD остаются оптимальным выбором для хранения данных, особенно когда требуется большая емкость.

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Таким образом, HDD смогут демонстрировать стабильный рост продаж, обеспечивая надежное и масштабируемое решение для хранения данных в современной цифровой среде, где важна цифровая безопасность и эффективное управление информацией.