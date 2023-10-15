Игроков Counter-Strike 2 начали банить за функцию новых видеокарт AMD

Событие, касающееся игровой индустрии и античит-систем, вызвало недовольство среди пользователей новых видеокарт AMD, играющих в Counter-Strike 2. Причиной этого недовольства стала технология Anti-lag+, предназначенная для снижения задержек в играх, которая автоматически активируется через драйвер видеокарты AMD.

реклама

Проблема заключается в том, что античит-система Valve Anti-Cheat (VAC) реагирует на эту технологию как на попытку обхода правил игры. В результате этой реакции VAC начинает банить игроков, которые используют Anti-lag+ на своих видеокартах. Происходит это потому, что Anti-lag+ вмешивается в работу библиотек игрового движка (DLL), что с точки зрения античита выглядит как потенциальная угроза честности игры.

Игроки, столкнувшиеся с такими банами, выразили свое недовольство и обратили внимание на проблему. В их интересах стоит дождаться выхода патча со стороны AMD, чтобы снова иметь возможность безопасно играть в Counter-Strike 2 и избегать нежелательных банов.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это событие подчеркивает важность согласованности между производителями видеокарт и разработчиками античит-систем, чтобы избежать подобных недоразумений и негативного влияния на игровой процесс.