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Специалисты с сайта TrueTrophies, который активно отслеживает статистику достижений игроков, сделали интересное замечание, указывающее на возможное объединение системы трофеев для игр на PlayStation 5 и ПК.
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Эта подсказка о единой системе трофеев появилась в PlayStation Network в связи с недавним списком трофеев, в котором упоминаются платформы PS и PSPC. По мнению аналитиков TrueTrophies, вероятно, PSPC расшифровывается как "PlayStation PC".
Интересно, что трофеи в этом списке не связаны с конкретной игрой на ПК, что, скорее всего, указывает на то, что эта платформа находится в стадии тестирования. Этот шаг может означать, что Sony работает над интеграцией системы трофеев между PlayStation и ПК, что сделает игры PlayStation более доступными и увлекательными для геймеров на разных платформах.