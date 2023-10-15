Sony установит единую систему трофеев в играх для PS5 и ПК

Специалисты с сайта TrueTrophies, который активно отслеживает статистику достижений игроков, сделали интересное замечание, указывающее на возможное объединение системы трофеев для игр на PlayStation 5 и ПК.

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Эта подсказка о единой системе трофеев появилась в PlayStation Network в связи с недавним списком трофеев, в котором упоминаются платформы PS и PSPC. По мнению аналитиков TrueTrophies, вероятно, PSPC расшифровывается как "PlayStation PC".

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Интересно, что трофеи в этом списке не связаны с конкретной игрой на ПК, что, скорее всего, указывает на то, что эта платформа находится в стадии тестирования. Этот шаг может означать, что Sony работает над интеграцией системы трофеев между PlayStation и ПК, что сделает игры PlayStation более доступными и увлекательными для геймеров на разных платформах.