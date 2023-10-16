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В Швеции возрастает тревожность из-за отказа от использования наличных денег, так как это может стать потенциальной угрозой национальной безопасности, особенно при возможных отключениях электроэнергии. Бывший глава Интерпола, Бьорн Эрикссон, выразил опасения в интервью The Telegraph. Он предупредил, что в случае кибератаки президент России Владимир Путин может принять решение о коллективном отключении электроэнергии и интернета, что потенциально оставит страну без доступа к цифровым платежам.
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В Швеции в 2020 году использование наличных денег снизилось до исторически низкого уровня, составив менее 10% всех платежей в стране. В ответ на этот тренд шведские власти начали разрабатывать цифровую крону, цифровую версию национальной валюты, что подразумевает дополнительную зависимость от цифровых платежей и усиливает опасения относительно возможных киберугроз.
Эти опасения возникают в контексте общемирового роста цифровых платежей и отказа от использования наличных денег, что создает уязвимость в случае возможных кибератак и обостряет вопросы кибербезопасности.