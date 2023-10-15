Японский автоконцерн Suzuki намерен заняться разработкой летающих автомобилей совместно с производителем грузовых дронов SkyDrive

Японская автомобильная компания Suzuki объявила о своем намерении вступить в мир летающих автомобилей в партнерстве с производителем грузовых дронов SkyDrive. По сообщению компаний, они создадут совместное предприятие под названием Sky Works, которое будет базироваться на заводе Suzuki Group в префектуре Сидзуока, Япония.

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Несмотря на то, что новость о создании летающих автомобилей вызвала интерес и восторг, подробности о технических характеристиках и дизайне этих будущих транспортных средств пока не раскрываются. Однако ожидается, что первые модели летающих автомобилей под брендом Sky Works появятся на рынке весной 2024 года.

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Инициатива Suzuki и SkyDrive отражает интерес автомобильных компаний к будущим технологиям мобильности, включая летающие автомобили, как часть стремления к улучшению транспортных средств и решению транспортных вызовов будущего.