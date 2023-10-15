Кто-то купил абсолютно новую консоль Wii U, хотя ее сняли с продаж

В Соединенных Штатах стало известно о продаже абсолютно новой консоли Wii U в сентябре. Это событие кажется поразительным, учитывая, что Wii U была снята с производства несколько лет назад и считается уже устаревшей моделью. Однако эта единичная продажа вызывает вопросы о том, как она снова оказалась на рынке, и кто мог ее приобрести.

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Данные об этой необычной продаже предоставлены компанией Circana (предшественником, которой была The NPD Group), и они вызывают интерес в игровой индустрии. Важно отметить, что эта продажа остается отдельным случаем и, возможно, не представляет собой начало новой волны интереса к Wii U.

Мэт Пискателла, аналитик компании Circana, утверждает, что этот случай, продажи Wii U, а также низкие продажи новых консолей PlayStation Vita, не имеют значительного влияния на текущий рынок. Тем не менее эта единичная продажа служит напоминанием о месте Wii U в истории игр.

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Несмотря на ограниченный коммерческий успех, Wii U всегда имела своих лояльных поклонников благодаря своей уникальной игровой системе. Эта продажа подчеркивает, что даже устаревшие консоли могут продолжать жить в сердцах игроков, и она остается значимым моментом для всех, кто оценивал эту игровую платформу.