Adobe представляет Project Primrose на конференции Adobe Max 2023, демонстрируя платье с возможностью изменения цвета и отображения анимации благодаря встроенным текстильным дисплеям и сенсорным датчикам

Компания Adobe ошеломила публику на конференции Adobe Max 2023, представив Project Primrose - новаторский проект, в котором технология и мода соединяются, обещая изменить наш подход к одежде и стилю. Проект направлен на исследование возможностей гибких текстильных дисплеев, преобразуя традиционные представления о том, что может представлять собой одежда, и обеспечивая ей новый уровень функциональности и творческой выразительности.

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Adobe показала платье, которое не просто меняет цвета, но и способно отображать анимацию, благодаря встроенным сенсорным датчикам и технологиям текстильных дисплеев. Эти датчики позволяют текстилю адаптироваться и реагировать не только на предустановленные команды, но и на движение, обеспечивая динамичный и интерактивный визуальный опыт. В демонстрационном показе платье поражало своим спектакульным отображением переливающихся серебристых чешуек.

С точки зрения компании, будущее моды — это не статичность, а динамичность и возможности для расширенного самовыражения через одежду, которая может активно интерактивировать с окружающим миром и пользователями. Это открывает новые горизонты для дизайнеров, артистов и потребителей, предлагая беспрецедентные способы исследования и создания персонализированной моды.

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