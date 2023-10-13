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Google реализовала новую функцию, позволяющую пользователям мобильной версии браузера Chrome на Android мгновенно стереть последние 15 минут своей активности в браузере. Этот шаг может рассматриваться как ответ на увеличивающиеся требования по обеспечению конфиденциальности пользователей в цифровом пространстве. Пользователи, желающие воспользоваться новой функцией, просто должны нажать на три точки в верхнем правом углу интерфейса браузера и выбрать опцию «Очистить историю просмотров».
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Вопросы о конфиденциальности и безопасности данных пользователей становятся все более актуальными, по мере того как люди становятся более осведомленными о том, как их личная информация может быть использована или злоупотреблена онлайн. Google, кажется, стремится удовлетворить эти требования, предоставляя пользователям более простые и быстрые способы управления своими данными.
Новый функционал был демонстрирован компанией на своем вебсайте, показывая, как быстро и просто можно использовать инструмент. Это, вероятно, станет приветствуемым дополнением для тех, кто ценит способность быстро управлять своими данными и обеспечивать дополнительный уровень конфиденциальности при необходимости.