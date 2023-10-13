Xiaomi активно исследует возможности в сфере электромобилей, обсуждая потенциальное партнерство с китайскими автопроизводителями, включая Chery Automobile и Brilliance Auto Group.

Поднимаясь на новый уровень в автомобильной индустрии, Xiaomi, ведущий технологический гигант из Китая, активно исследует арену электромобилей, вступая в переговоры с уважаемыми китайскими автопроизводителями. В последние несколько месяцев компания активизировала свои усилия, ведя диалоги с такими компаниями, как Chery Automobile, Brilliance Auto Group и Beijing Automotive Group.

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Основатель и CEO Xiaomi, Лэй Цзюнь, выразил готовность поддерживать будущее производство электромобилей, аннонсировав план инвестировать 10 миллиардов долларов в этот сегмент в течение следующих 10 лет. На протяжении нескольких предыдущих кварталов финансовая динамика компании оставалась положительной, показывая чистую прибыль, превышающую ожидания, несмотря на небольшое снижение выручки. В этом контексте погружение в индустрию электромобилей представляется стратегическим шагом в направлении диверсификации бизнеса и расширения рыночного присутствия.

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Эти развертывающиеся планы приходят в свете ужесточения правил, введенных китайскими регулирующими органами в отношении лицензирования производителей электромобилей, что делает партнерства с существующими автопроизводителями потенциально стратегическим ходом. С учетом текущего глобального тренда к усилению производства электромобилей и обострению экологической проблематики, такой шаг может открыть новые перспективы и усилить позиции Xiaomi на мировом рынке технологий и автопроизводства.