TSMC запустит 6-нм полупроводниковый завод в Японии

TSMC, ключевой производитель полупроводников с мировым именем, объявил о намерении расширить свою производственную мощь в Японии. Компания собирается ввести в строй новый завод в Кумамото для производства полупроводников с технологическим процессом 6 нм. Сообщается, что общий объем инвестиций в данный проект оценивается в примерно 2 трлн иен.

реклама

Планируется, что новый объект начнет массовое производство к 2027 году, а строительные работы, как ожидается, стартуют уже следующим летом. В рамках этого проекта TSMC примет на себя инвестиции в размере 13,3 млрд долларов, значительную часть из которых покроют субсидии от японского правительства – до 900 млрд иен, что эквивалентно примерно 6 млрд долларов.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Данный шаг TSMC отражает амбициозные планы компании в удовлетворении все возрастающего глобального спроса на современные полупроводниковые технологии. Отметим, что данное расширение является значимым, учитывая масштаб инвестиций и поддержку со стороны японского правительства, что подчеркивает важность развития полупроводниковой индустрии в регионе.