Google запускает проект Google Green Light, который с использованием искусственного интеллекта направлен на оптимизацию работы светофоров в городах по всему миру, успешно сокращая количество остановок на 30% и выбросы на 10% на тестовых перекрестках

Google приступил к реализации амбициозного проекта по оптимизации движения транспорта на городских перекрестках, используя мощности своего искусственного интеллекта (ИИ) и данные от Google Maps. Проект, названный Google Green Light, нацелен на улучшение транспортного потока, а также на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу путем минимизации остановок и времени ожидания на светофорах.

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Применяя ИИ для анализа и моделирования трафика, специалисты Google разработали систему, которая самостоятельно корректирует работу светофоров, адаптируясь к текущей дорожной ситуации. Подход был опробован на 70 перекрестках в 12 городах мира, включая Хайфу, Рио-де-Жанейро и Бангалор, и первые результаты выглядят весьма обнадеживающими: количество остановок транспортных средств снизилось на 30%, а выбросы в атмосферу уменьшились на 10%.

Суть проекта заключается в том, чтобы помочь городам создать более плавное и эффективное движение транспорта, предотвращая ненужные остановки и снижая уровень выбросов, благодаря более гладкому и скоординированному движению. Это достигается за счет оптимизации работы светофоров на основе анализа текущего движения, предоставляемого алгоритмами ИИ.

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По словам разработчиков, в следующем году планируется расширить проект, включив в него еще больше перекрестков и городов, которые станут частью этой инновационной инициативы. Целью остается обеспечение более эффективного и экологически чистого транспортного потока в городах по всему миру.