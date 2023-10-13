Европейская Комиссия потребовала от Telegram назначить юридического представителя до 17 февраля 2024 года с целью обеспечения взаимодействия с международными органами в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, акцентируя внимание на необходимости контроля за контентом и соблюдении международных нормативных требований.

Европейская Комиссия ужесточает свои требования к мессенджеру Telegram, обусловленные бурным ростом популярности приложения. По данным официальных источников, компании выдвинуто требование о назначении юридического представителя до 17 февраля 2024 года для обеспечения кооперации с международными структурами в рамках Закона ЕС о цифровых услугах.

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Telegram, насчитывающий сотни миллионов пользователей по всему миру, стал платформой, на которой распространяется огромный объем информации, вызывающей интерес у регуляторов. Приложение используется для различных целей – от переписки и создания групповых чатов до платформ для новостей и обмена мультимедийными файлами, а также для организации и координации различных мероприятий.

Требование Европейской Комиссии направлено на то, чтобы назначенный представитель мог эффективно решать вопросы, связанные с контентом платформы, и обеспечивать соблюдение европейских норм и стандартов в области цифровых услуг. Это включает в себя отслеживание и регулирование распространения информации, которая может быть признана вредоносной или незаконной в рамках законов ЕС.

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Основатель Telegram Павел Дуров пока не предоставил официального ответа на запрос и не дал комментариев по поводу нововведений. Тем не менее, новый этап взаимоотношений между цифровыми платформами и регуляторами представляет интерес, поскольку акцентирует внимание на проблеме регулирования крупнейших мировых платформ для обмена сообщениями, учитывая их глобальный охват и многомиллионную аудиторию.