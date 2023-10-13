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Mirakl
Трекеры Apple AirTag спровоцировали волну исков к производителю из-за несанкционированной слежки
Проблема использования трекеров Apple AirTag для недобросовестного слежения за людьми привела к коллективному иску против компании.

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Внезапно усилившийся интерес к трекерам Apple AirTag становится причиной все возрастающего беспокойства среди граждан США и всего мира. Вскоре после их выпуска, эти устройства, созданные для того, чтобы помочь людям находить потерянные или украденные предметы, стали использоваться совершенно иначе. Согласно коллективному иску, поданному против компании Apple, число случаев преследования с использованием меток AirTag заметно выросло.

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Тревожная статистика указывает на то, что эти устройства становятся инструментом преследования и слежения. Более 150 полицейских сообщений в США и ряд международных инцидентов зафиксированы к апрелю 2022 года. Однако, возможно, официальная статистика не полностью отражает реальную картину, поскольку не все жертвы обращаются в полицию или даже осознают, что за ними следят.

Основная претензия к Apple заключается в недостаточных мерах предосторожности и информирования, которые могли бы минимизировать негативное использование технологии. Истцы настаивают на том, чтобы компания активнее информировала население о рисках, связанных с неправомерным использованием AirTag, а также сотрудничала с правоохранительными органами, чтобы предотвращать подобные инциденты. Жертвы, чья повседневная жизнь и финансовое состояние нарушены из-за этого нового вида угрозы, вынуждены покрывать расходы на обнаружение устройств или даже переезд в целях обеспечения безопасности.

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Остается вопрос, как далее будет развиваться ситуация, и какие меры будут предприняты для минимизации рисков, связанных с использованием трекеров для недобросовестных целей.

#новости
Источник: ferra.ru
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