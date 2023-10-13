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Sig Sauer, американский производитель оружия, представил экспериментальные беспилотные квадрокоптеры, вооруженные пистолетами, на недавнем ежегодном съезде Ассоциации армии США, в ответ на повышенный интерес военных и силовых структур к компактным, переносимым вооруженным дронам.
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Эти дроны, представленные как инновационные средства боевой поддержки для малых подразделений или индивидуальных операторов, могут быть оснащены немодифицированными пистолетами, такими как модель P365 с компенсатором. Операторы могут управлять стрельбой из пистолета на расстоянии, используя сервопривод для активации спускового крючка и встроенную камеру дрона с лазерным указателем цели для прицеливания.
Возможные сценарии использования включают в себя разведку, нейтрализацию вражеской живой силы, особенно в городских средах, а также применение в операциях по освобождению заложников и контртеррористических мероприятиях. Отметим, что хотя эти технологии находятся на стадии экспериментальных разработок и имеют определенные ограничения, они демонстрируют потенциальные возможности переносных вооруженных систем в будущих боевых сценариях.