Производитель оружия Sig Sauer представил экспериментальные дроны, вооруженные пистолетами, на съезде Ассоциации армии США

Sig Sauer, американский производитель оружия, представил экспериментальные беспилотные квадрокоптеры, вооруженные пистолетами, на недавнем ежегодном съезде Ассоциации армии США, в ответ на повышенный интерес военных и силовых структур к компактным, переносимым вооруженным дронам.

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Эти дроны, представленные как инновационные средства боевой поддержки для малых подразделений или индивидуальных операторов, могут быть оснащены немодифицированными пистолетами, такими как модель P365 с компенсатором. Операторы могут управлять стрельбой из пистолета на расстоянии, используя сервопривод для активации спускового крючка и встроенную камеру дрона с лазерным указателем цели для прицеливания.

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Возможные сценарии использования включают в себя разведку, нейтрализацию вражеской живой силы, особенно в городских средах, а также применение в операциях по освобождению заложников и контртеррористических мероприятиях. Отметим, что хотя эти технологии находятся на стадии экспериментальных разработок и имеют определенные ограничения, они демонстрируют потенциальные возможности переносных вооруженных систем в будущих боевых сценариях.