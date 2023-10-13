Microsoft прекратила поддержку обновления до Windows 11 с использованием ключей активации от Windows 7, 8 и 8.1, начиная с 2023 года

Последние обновления от Microsoft ограничивают пути обновления до последней версии операционной системы, Windows 11, для пользователей более старых версий ОС. Начиная с 2023 года, ключи активации для Windows 7, 8 и 8.1 больше не могут быть использованы для обновления до Windows 11, согласно новому уведомлению от компании.

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Процесс постепенной блокировки старых ключей активации начался в начале этого года и охватывает даже текущий стабильный выпуск Windows 11 22H2, не говоря уже о предварительных сборках Canary. Основываясь на предыдущем опыте, компания предоставила возможность обновления с использованием старых ключей в течение 12 месяцев, предоставляя достаточно времени пользователям для перехода на новую версию ОС.

Однако стоит отметить, что те пользователи, кто уже произвели чистую установку Windows 11 с использованием ключей от предыдущих версий ОС, будут продолжать получать поддержку и обновления, поскольку система не будет обеспечивать внутренний метод отслеживания таких сценариев обновления.

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Этот ход Microsoft является частью стратегии компании по направлению пользователей к использованию последних версий их продуктов и обеспечению, чтобы наиболее актуальные и безопасные версии ОС использовались глобально. В период, когда кибербезопасность является критически важной, обновления и поддержка последних версий операционных систем становятся еще более важными для защиты данных пользователей и обеспечения стабильности рабочих процессов.