Fujitsu активно работает над созданием нового процессора под названием Monaka, разработанного для усиления вычислительных возможностей в области ИИ, высокопроизводительных вычислений и ЦОД

Последние технологические новшества в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта демонстрируют непрерывный прогресс в этой индустрии. Fujitsu, японская IT-компания, активно разрабатывает новый процессор Monaka, который будет выпущен на 2-нм техпроцессе производства TSMC и обустроен более чем 150 усовершенствованными ядрами на базе архитектуры Armv9.

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Процессор, который планируется выпустить в финансовом 2027 году, не только обещает впечатляющую производительность благодаря своей уникальной архитектуре и крупному количеству ядер, но и ориентирован на поддержку искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных (ЦОД). Ключевой особенностью является использование 3D-чиплетов, что обеспечивает повышенную масштабируемость и оптимизацию производительности в сочетании с энергоэффективностью.

Fujitsu приложила усилия к интеграции технологически продвинутых функций, таких как масштабируемые векторные расширения 2 (SVE2) с поддержкой длин вектора от 128 до 2048 бит и поддержка памяти DDR5. Интерфейс PCIe 6.0 с поддержкой CXL 3.0 также присутствует, обеспечивая взаимодействие с разнообразными ускорителями и расширителями, с акцентом на улучшение производительности и энергоэффективности.

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Несмотря на то, что основной акцент делается на применение в ЦОД, значительное внимание уделяется также энергоэффективности, в частности, путем удвоения ее показателей по сравнению с аналогами при использовании воздушного охлаждения. Масштабируемость и возможности, предоставляемые новым процессором, ожидаются с восторгом специалистами в области ИИ и данных, поскольку они открывают новые горизонты для развития технологически сложных приложений и систем.