Dell представила «суперзащищённый» планшет, которому не страшны метровые падения

Dell анонсировала новый планшет Latitude 7030 Rugged Extreme, предназначенный для профессионалов, работающих в экстремальных условиях. Устройство, которое компания называет "самым легким в мире 10-дюймовым бронированным планшетом с ОС Windows", обещает удивить не только своей прочностью, но и техническими характеристиками.

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Latitude 7030 Rugged Extreme стал наследником 12-дюймовой модели Latitude 7230 Rugged Extreme, и весит он всего 2,24 кг. Планшет оборудован сенсорным экраном с защитой от воды и совместим с аксессуарами, такими как перо Dell Rugged Active Pen и клавиатура Rugged 7030 Tablet Premium.

Внутри устройства работают процессоры Intel 12-го поколения, предоставляя выбор между моделями Core i3, i5 и i7. Оперативная память может достигать 32 ГБ, а ёмкость SSD может составлять до 2 ТБ. Дисплей планшета имеет разрешение 1920x1200 пикселей и защитное стекло Corning Gorilla Glass.

Планшет соответствует стандартам защиты IP-65, что означает защиту от пыли, грязи и влаги. Он также соответствует стандарту MIL-STD 810 и поддерживает GPS и 5G. Среди дополнительных аксессуаров представлена съемная клавиатура, стилус и вращающийся ремешок.

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Latitude 7030 Rugged Extreme поступит в продажу в конце текущего года. Информация о ценах будет представлена в ближайшее время.