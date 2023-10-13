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Образы новейшей версии операционной системы Ubuntu, известной на основе ядра Linux, были удалены из сети вскоре после их выпуска. Разработчики обнаружили оскорбительные выражения в украинской локализации программы установки Ubuntu. Эти выражения несовместимы с политикой проекта и были внесены через сторонние инструменты локализации. Компания Canonical, стоящая за Ubuntu, приняла решение удалить образы и пересобрать их после удаления недопустимого контента.
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Удаление образов Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur) произошло вскоре после их выпуска, и они до сих пор недоступны для загрузки с официального сайта. Проблемный перевод, содержащий выражения, охарактеризованные как "риторика ненависти" и содержащие обсценную лексику, спровоцировал разработчиков на это решение. Он был обнаружен в украинской локализации установщика ОС и проник в проект через сторонние инструменты координации переводчиков.
Canonical намерена удалить недопустимый контент из файлов локализации и пересобрать образы. Они также проведут проверку всех имеющихся локализаций установщика Ubuntu перед возвратом образов в сеть.