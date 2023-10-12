Глaвa oтдeлa иcкуccтвeннoгo интeллeктa (ИИ) кoмпaнии Google Лopeнc Mopoни нe coвeтуeт дoвepять тopгoвым peкoмeндaциям ChatGPT и дpугиx aнaлoгичныx чaт-бoтoв.

Руководитель отдела искусственного интеллекта (ИИ) в компании Google Лоренс Морони высказала скепсис относительно торговых решений предоставления ChatGPT и аналогичных чат-ботов. Морони высказал свои мысли в интервью журналистам из Crupto.news, где он обсудил ИИ и потенциальные угрозы, исходящие от искусственного интеллекта.

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Лоренс Морони скептически относится к прогнозам курсов криптовалют и других активов, предоставляемых виртуальными помощниками. Он объяснил, что боты, основанные на трансформерах, алгоритме машинного обучения, обучаются преобразовывать один текстовый шаблон в другой. Эти модели могут предсказать следующее слово в тексте на изученных шаблонах.

В частности, Морони указывает, что такие модели, как GPT (генеративно-преобразовательные сети) не содержат разных текстовых рекомендаций. Эти модели генерируют разнообразный контент, включая как хорошие, так и плохие советы, и не способны их реализовать.

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Точность предсказаний ИИ можно увеличить, обучая чат-ботов с использованием информации от надежных бирж и успешных сделок. Тем не менее Мороний сомневается в светлом будущем торговли ботами и считает, что их массовое использование повлияет на рынок.