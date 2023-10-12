Kpиптoвaлютнaя биpжa HTX, paнee нaзывaвшaяcя Huobi, зaплaтилa xaкepу вoзнaгpaждeниe в paзмepe 250 Ethereum (ETH) cтoимocтью $408 500 пo тeкущeму куpcу.

Криптовалютная биржа HTX, ранее известная как Huobi, выплатила хакеру вознаграждение в размере 250 Ethereum (ETH), что эквивалентно $408 500 по текущему обменному курсу. Это связано с тем, что хакер, взломавший торговую платформу в сентябре и похитивший 5000 ETH на сумму в $8 миллионов, вернул украденные средства. Представитель HTX Джастин Сан подтвердил эту информацию.

реклама

Руководство Биржи выполнило свою часть соглашения и выплатило хакеру бонус в виде 250 ETH. Сотрудники HTX также попросили хакера предоставить им отчет об обнаруженных уязвимостях в системе безопасности, которыми он воспользовался. Специалисты намерены использовать эту информацию для предотвращения угрозы в будущем.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Компания HTX отправила хакеру предложение о работе в качестве консультанта, но пока неизвестно, приняла ли это предложение. В любом случае, HTX обязалась сохранять личные данные хакера в секрете, чтобы избежать нежелательного внимания к его личности.