Ученые Донского государственного технического университета нашли замену дорогим компонентам рыбных кормов

Ученые из Донского государственного технического университета разработали более доступную альтернативу дорогим компонентам, используемым в рыбных кормах. Новая добавка снижает затраты и способствует увеличению роста рыбы и ее выживаемости.

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В рамках исследования ученые сосредоточились на личинке мухи черной львинки, известной как источник белка. Они разработали метод извлечения жиров из этой личинки для использования в рыбных кормах. Кроме того, ученые построили математическую модель процесса переработки, что позволило оптимизировать производство.

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Модель позволяет анализировать производительность оборудования и влияние конструкции пресса и свойств личинок на конечный продукт. Это открытие может значительно сэкономить средства хозяйствам, занимающимся рыболовством, и способствовать увеличению эффективности этой отрасли.