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Mirakl
Российские ученые разработали технологию идентификации по венам для повышения безопасности
Российские ученые разработали способ идентификации личности по рисунку вен

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Ученые из Российского технологического университета МИРЭА анонсировали разработку оборудования, способного идентифицировать личность по рисунку вен. Эта технология обеспечивает безопасность на государственном, финансовом и личном уровне.

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Разработчики утверждают, что этот метод идентификации будет полезен не только в указанных сферах, но также позволит укрепить безопасность стратегически важных объектов и противодействовать попыткам несанкционированного доступа на секретные, оборонные и другие объекты.

Подобный вид идентификации станет альтернативой существующим методам считывания информации, так как обеспечивает более высокий уровень безопасности. Рисунок вен в ладони уникален и практически невозможно подделать.

Процесс идентификации начинается с того, что рука подносится к специальному сканеру. Сенсор на устройстве излучает инфракрасный свет в направлении ладони. Этот свет отражается от крови, текущей в венах ладони, и создает сложный индивидуальный узор. Это изображение обрабатывается и оцифровывается, после чего кодируется и сохраняется в виде зарегистрированного шаблона.

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Технологию можно внедрить в различные устройства, такие как турникеты, контроллеры и настенные блоки. Кроме того, она способна обеспечивать идентификацию живых объектов, учитывая движение крови.

#новости
Источник: ferra.ru
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