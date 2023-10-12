Российские ученые разработали способ идентификации личности по рисунку вен

Ученые из Российского технологического университета МИРЭА анонсировали разработку оборудования, способного идентифицировать личность по рисунку вен. Эта технология обеспечивает безопасность на государственном, финансовом и личном уровне.

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Разработчики утверждают, что этот метод идентификации будет полезен не только в указанных сферах, но также позволит укрепить безопасность стратегически важных объектов и противодействовать попыткам несанкционированного доступа на секретные, оборонные и другие объекты.

Подобный вид идентификации станет альтернативой существующим методам считывания информации, так как обеспечивает более высокий уровень безопасности. Рисунок вен в ладони уникален и практически невозможно подделать.

Процесс идентификации начинается с того, что рука подносится к специальному сканеру. Сенсор на устройстве излучает инфракрасный свет в направлении ладони. Этот свет отражается от крови, текущей в венах ладони, и создает сложный индивидуальный узор. Это изображение обрабатывается и оцифровывается, после чего кодируется и сохраняется в виде зарегистрированного шаблона.

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Технологию можно внедрить в различные устройства, такие как турникеты, контроллеры и настенные блоки. Кроме того, она способна обеспечивать идентификацию живых объектов, учитывая движение крови.