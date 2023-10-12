Браузер Firefox научился распознавать поддельные отзывы на товары, созданные ИИ

Интернет полон отзывов о товарах, но как часто можно им доверять? Mozilla решила помочь пользователям в этом вопросе, добавив в браузер Firefox инструмент для обнаружения поддельных отзывов.

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В мае Mozilla приобрела компанию Fakespot, специализирующуюся на выявлении мошеннических онлайн-отзывов. Её расширение для браузера оценивает отзывы на различных платформах, от Amazon до Yelp, и присваивает каждому продукту оценку от A до F. Низкая оценка необязательно означает плохое качество товара, но указывает на недостоверность отзывов.

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Эта полезная функция теперь интегрируется в браузер Firefox и находится на стадии тестирования. Планируется полноценный запуск этой возможности в ноябре. Firefox стремится предоставить пользователям больше уверенности при онлайн-покупках, помогая отличить правдивые отзывы от поддельных, созданных искусственным интеллектом.