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Интернет полон отзывов о товарах, но как часто можно им доверять? Mozilla решила помочь пользователям в этом вопросе, добавив в браузер Firefox инструмент для обнаружения поддельных отзывов.
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В мае Mozilla приобрела компанию Fakespot, специализирующуюся на выявлении мошеннических онлайн-отзывов. Её расширение для браузера оценивает отзывы на различных платформах, от Amazon до Yelp, и присваивает каждому продукту оценку от A до F. Низкая оценка необязательно означает плохое качество товара, но указывает на недостоверность отзывов.
Эта полезная функция теперь интегрируется в браузер Firefox и находится на стадии тестирования. Планируется полноценный запуск этой возможности в ноябре. Firefox стремится предоставить пользователям больше уверенности при онлайн-покупках, помогая отличить правдивые отзывы от поддельных, созданных искусственным интеллектом.