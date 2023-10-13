Учёные NASA нашли воду в прилетевших на Землю образцах с астероида Бенну

NASA объявила о захватывающем научном открытии. Американский космический зонд «OSIRIS-REx», который собирал образцы с астероида Бенну и вернул их на Землю в сентябре 2023 года, оказался банком важных данных.

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Весившие около 250 г образцы, привезенные зондом, содержали разнообразные материалы, включая камни, частицы пыли и средние по размеру частицы, превышая первоначальный план на 60 г.

Однако наиболее удивительным было обнаружение углерода и гидратированных минералов в образцах, указывающих на наличие воды. Структура кристаллов глинистых минералов оказалась пропитанной водой.

Эти образцы также содержали серу, ключевой элемент для эволюции планет, а также минералы, реагирующие на магнитное поле, что может иметь отношение к происхождению жизни на Земле.

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Эти открытия подкрепляют теорию о том, что вода и даже элементы жизни могли быть доставлены на раннюю Землю через астероиды и кометы. Образцы с астероида Бенну предоставляют ученым ценную информацию о происхождении жизни на нашей планете.