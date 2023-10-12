По данным Налогового управления США (IRS), Microsoft задолжала $28,9 млрд

Microsoft оказалась в центре внимания после обвинений в том, что она задолжала Казначейству США огромную сумму - $28,9 млрд, включая штрафы и проценты. Эти обвинения пришли от Налогового управления США (IRS) после долгого расследования, охватывающего период с 2004 по 2013 годы.

реклама

Основное обвинение касается того, как Microsoft распределяла свою прибыль между разными странами и юрисдикциями. Инсайдеры утверждают, что Microsoft и подобные компании использовали тактику, известную как трансфертное ценообразование, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства, уменьшая свои прибыли в странах с высокими налогами.

Microsoft отрицает все обвинения и заявляет, что всегда соблюдала законы налогообложения США. Компания также подчеркивает, что уже внесла изменения в свои налоговые практики и что обвинения IRS касаются прошлых лет.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот налоговый спор вызывает много вопросов и, вероятно, будет продолжать привлекать внимание общественности и налоговых органов.