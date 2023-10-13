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Logitech презентовала уникальную беспроводную клавиатуру Wave Keys за 60 долларов. Эта клавиатура выделяется своей эргономичной волнообразной формой, созданной для естественного положения рук и запястья при наборе текста. Кроме того, она оснащена мягкой подставкой для оставшейся части руки, и пользователи могли регулировать угол наклона, чтобы достичь максимального комфорта.
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Интересный момент заключается в том, что клавиатура сертифицирована как углеродно-нейтральная, и в ее конструкции использовался переработанный пластик, что делает ее более экологичной. Компактный дизайн Wave Keys включаетв себя клавиши Numpad и отличается отсутствием средней части с клавишами-стрелками.
Клавиатура Wave Keys совместима с macOS, Windows и iPadOS и имеет опции подключения через Bluetooth или USB-адаптер Logitech. Ее можно было приобрести в трех различных цветовых вариантах по цене 59,99 долларов.