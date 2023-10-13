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Mirakl
Logitech представила волнообразную Wave Keys, которая похожа Microsoft Natural Keyboard
Цена 60 долларов в отличии от 100 долларов за Microsoft Natural Keyboard 20 лет назад

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 Logitech презентовала уникальную беспроводную клавиатуру Wave Keys за 60 долларов. Эта клавиатура выделяется своей эргономичной волнообразной формой, созданной для естественного положения рук и запястья при наборе текста. Кроме того, она оснащена мягкой подставкой для оставшейся части руки, и пользователи могли регулировать угол наклона, чтобы достичь максимального комфорта.

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Интересный момент заключается в том, что клавиатура сертифицирована как углеродно-нейтральная, и в ее конструкции использовался переработанный пластик, что делает ее более экологичной. Компактный дизайн Wave Keys включаетв себя клавиши Numpad и отличается отсутствием средней части с клавишами-стрелками. 

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Клавиатура Wave Keys совместима с macOS, Windows и iPadOS и имеет опции подключения через Bluetooth или USB-адаптер Logitech. Ее можно было приобрести в трех различных цветовых вариантах по цене 59,99 долларов.

#новости
Источник: ferra.ru
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