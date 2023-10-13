Цена 60 долларов в отличии от 100 долларов за Microsoft Natural Keyboard 20 лет назад

Logitech презентовала уникальную беспроводную клавиатуру Wave Keys за 60 долларов. Эта клавиатура выделяется своей эргономичной волнообразной формой, созданной для естественного положения рук и запястья при наборе текста. Кроме того, она оснащена мягкой подставкой для оставшейся части руки, и пользователи могли регулировать угол наклона, чтобы достичь максимального комфорта.

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Интересный момент заключается в том, что клавиатура сертифицирована как углеродно-нейтральная, и в ее конструкции использовался переработанный пластик, что делает ее более экологичной. Компактный дизайн Wave Keys включаетв себя клавиши Numpad и отличается отсутствием средней части с клавишами-стрелками.

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Клавиатура Wave Keys совместима с macOS, Windows и iPadOS и имеет опции подключения через Bluetooth или USB-адаптер Logitech. Ее можно было приобрести в трех различных цветовых вариантах по цене 59,99 долларов.