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Mirakl
Глава FTX искал финансирование у наследного принца Саудовской Аравии в сложные времена
В ходе судебного разбирательства, Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, предоставила свидетельские показания, раскрывающие попытки главы FTX, Ильи Бэнкман-Фрида, привлечь инвестиции от наследного принца Саудовской Аравии, Мухаммеда бин Салмана

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Глава FTX, Илья Бэнкман-Фрид, рассматривал возможность привлечения финансирования от наследного принца Саудовской Аравии, Мухаммеда бин Салмана, в период нестабильности биржи. Эту информацию раскрыла Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, которая является ключевым свидетелем в судебном процессе, связанном с FTX.

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Целью Бэнкман-Фрида было увеличение ликвидности криптовалютной биржи, и для этого он рассматривал вариант продажи акций биржи. В июне 2022 года Alameda Research взяла крупный кредит у FTX в размере более $13 миллиардов, и в это время возникли попытки изменить представление о финансовом состоянии биржи. Эллисон рассказала суду о том, как глава FTX искал способы улучшить финансовую стабильность.

Особое беспокойство вызвал вывод средств в размере $1,25 миллиарда всего за один день в ноябре 2022 года, о чем свидетельствовала Эллисон. Эти действия стали предметом расследования, и судебное разбирательство продолжается. Гэри Ванг, соучредитель FTX, подтвердил, что финансовое положение биржи оказалось еще менее стабильным, чем считалось ранее.

Эллисон, обвиняемая в мошенничестве, сотрудничает со следствием и надеется на смягчение наказания. Это дело ожидается расследовать в течение нескольких недель и оставляет множество вопросов о будущем FTX и его руководства.

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#новости
Источник: ferra.ru
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